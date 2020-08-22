MHP Pazaryeri İlçe Kongresi - Son Dakika

MHP Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine Haluk Filizli getirildi.

Partinin ilçe binasında gerçekleşen ve divan başkanlığını Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'in yaptığı kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Haluk Filizli'nin ilçe başkanlığına seçildiği kongre sonucunda, yönetim kurulu Haydar Günaçtı, Osman Özçalık, Necmettin Kurtpınar, Ahmet Hekim, Muzaffer Onan, Muammer Sayan, Yalçın Pala, Mehmet İpek, Bekir Mercan, Burak Öztosun, Levent Akcan, Ertuğrul Ulu, Çetin Kolaç ve İbrahim Ellez'den oluştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti'li İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile kongreye katılarak "hayırlı olsun" dileklerini iletti.