Son dakika haber! MHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderileceğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de yaşanan sel felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü bildirdi. Bu zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın başkanlığında, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Afşin Birben, MYK üyesi Musa Küçük, Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal edeceklerdir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."