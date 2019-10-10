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MHP Rize Teşkilatı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "Güney sınırımız boyunca açılması hedeflenen nifak koridoru 12'den vurulmaya başlanmıştır" dedi.

MHP Rize Teşkilatı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "Güney sınırımız boyunca açılması hedeflenen nifak koridoru 12'den vurulmaya başlanmıştır" dedi.


MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile yaptığı açıklama yaparak harekatın bölgede barışı ve huzuru sağlayacağının altını çizdi. Alkan açıklamasında "Türk Milleti olarak tarihimizden aldığımız kutsal mirasımız olan bölgede huzuru sağlama özelliğimiz bir kez daha kendisini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgemizde barışın ve huzurun teminatı olarak görülmekte ve barışın garantisi konumundayız. Türkiye Cumhuriyeti dün, bugün ve yarın hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeyecek bir devlet yapısına, mazlumların yanında olmyı kendisine borç bilen bir millet yapısına sahiptir. Türk Milleti zalime Yavuz, mazluma Yunus olmanın yegane göstergesi, teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti şanlı tarihimizde de olduğu gibi, geçmişte sağlanan huzur ve barış ortamının yeniden tahsisi için Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırımız boyunca açılması hedeflenen nifak koridoru 12'den vurulmaya başlanmıştır. Hedefleri başlarına yıkılmakta, başarılı bir operasyonun yürütüldüğü ise nifak tohumları sevicilerin tavırları ve endişelerinden anlaşılmaktadır. Kurulmak istenen nifak koridorunun imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun, yar ve yardımcısı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. - RİZE

Barış Pınarı Harekatı, Rize, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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