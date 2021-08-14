MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat eden MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un (38) cenazesi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

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