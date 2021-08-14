MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul'da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat eden MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un (38) cenazesi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Tunç'un Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Tunç'un cenazesi, öğle vakti Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur'un kıldırdığı namazın ardından Gayza köyü aile mezarlığına defnedildi.
Törene Tunç'un yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, MHP İl Başkanı Adem Kar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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