Son Dakika Haberleri: MHP Sahada Daha da Güçlü

MHP Sahada Daha da Güçlü

29 dakika önce

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Adaylarıyla birlikte çalışma startını verdi.

MHP Sahada Daha da Güçlü, System.String[]
DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Adaylarıyla birlikte çalışma startını verdi.

Düzce'de 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına diğer siyasi parti adaylarından aylar önce başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Adaylarıyla çalışmalarına daha da güçlü bir şekilde yapmaya başladı. Basına meclis adaylarını ve İGM adaylarını tanıtan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, esnaf ziyareti yaptı.

MHP Düzce İl ve Merkez İlçe Teşkilat Üyeleri, Meclis ve İGM Üyeleri, Kadın Kolları Üyeleri ve partililer esnaf ziyaretleri öncesinde MHP Düzce İl Binasında toplandı.

İl Başkanı İlhami Caboğlu tarafından yapılan duanın ardından Kızılay Meydanında bulunan esnaflar ziyaret edildi.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a tam destek sözü veren esnaflar ve Düzceliler, "Yapılacak olan seçimlerde sizlere destek vereceğiz. Yaşadığımız sorunlara kalıcı çözümler bulunmuyor, bizlerle ilgilenmiyorlar. Sorunlarımızı sizin çözmenizi bekliyoruz" şekline konuştular.

Düzce'ye hizmet edebilme adına yola çıktığını belirten Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Esnaf olarak da Düzceli olarak da sizin yaşamış olduğunuz sorunları çok iyi birliyorum. Çünkü bende esnafım bende Düzceliyim" şeklinde konuşarak yaşanan sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Gündüz programında esnafları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık akşam programında Düzce Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Adayları ile toplantı gerçekleştirerek yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Politika
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