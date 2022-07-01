Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Özdin, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Basın Meslek Örgütleri: 'Sil Baştan Yepyeni Bir Yasa Çalışmasına Her Türlü Katkıyı Vermeye 'Varız, Hep Birlikte Buradayız' Diyoruz'

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kalp Krizi, Şalpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin hayatını kaybetti - Son Dakika

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