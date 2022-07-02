Özdin için Şalpazarı ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora , Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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