MHP Samsun'da 3 ilçe kongresini daha tamamladı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun'da bu hafta sonu Bafra, Alaçam ve Canik ilçe kongreleri yapıldı.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultaya giden süreçte tüm Türkiye'de İlkadım ilçe kongresiyle başlayan süreç Samsun'da bu hafta sonu Bafra, Alaçam ve Canik ilçe kongreleriyle devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı, Kadın Kolları Genel Koordinatörü, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve 25. Dönem Samsun MHP Milletvekili Hüseyin Edis'in katılımıyla gerçekleşen Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanlığını önceki dönem ilçe başkanı olan mevcut başkan Barbaros Turna güven tazeleyerek yönetim kurulu listesiyle birlikte seçimi kazandı. Yoğun katılımın olduğu ve KOVİD-19 salgın önlemlerinin damga vurduğu ilçe kongresi bir şenlik havasında gerçekleştirildi.

Alaçam İlçesinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde başkan Orhan Sancak ve yönetim kurulu listesi seçimi kazandı. Divan Başkanlığını 25. dönem Samsun MHP Milletvekili Hüseyin Edis'in yaptığı kongreye yoğun katılım oldu.

Bugün gerçekleştirilen MHP Canik İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde başkan Süleyman Baltacı ve yönetim kurulu listesi seçimi kazandı. Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 25. dönem Samsun MHP Milletvekili Hüseyin Edis, MHP Samsun il yönetim kurulu üyeleri ve misafirler katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada "Samsun'da seçilen bu kadrolar partiyi 2023'e taşıyacak" diyen MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Seçimlerde göreve gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleri çalışmaya talip oldular. Gece gündüz demeden çalışacağız. Üzerinizdeki yük ve sorumluluk ağırdır. 2023 lider ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşacağız. Ülkenin içinden geçtiği bu süreç milliyetçi hareketin daha iyi anlaşıldığı bir gerçektir. Bu anlaşılmanın ve bilincin yansıması Cumhur İttifakıdır. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" dedi.

MHP'nin Samsun'da devam eden kongre takvimi ise 24 Ağustos'ta Ayvacık, 29 Ağustos'ta Yakakent, Asarcık ve Kavak, 8 Eylül'de Havza, 9 Eylül'de Ladik, 13 Eylül'de Tekkeköy, 20 Eylül'de Terme, 22 Eylül'de Salıpazarı, 27 Eylül'de Çarşamba ilçe kongreleri ile devam edecek. - SAMSUN