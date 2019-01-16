MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Parti Üyeliğinden "Kesin Çıkarma" Cezası ile Tecziyesine Oy...
1 saat önce
IHAAW151321-SIY/16-01-2019- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.
IHAAW151321-SIY/16-01-2019
- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta
'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi. 16.01.2019 15: 13: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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