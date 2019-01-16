Son Dakika Haberleri: MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Parti Üyeliğinden "Kesin Çıkarma" Cezası ile Tecziyesine Oy...

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Parti Üyeliğinden "Kesin Çıkarma" Cezası ile Tecziyesine Oy...

1 saat önce

IHAAW151321-SIY/16-01-2019- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Parti Üyeliğinden
IHAAW151321-SIY/16-01-2019

- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi. 16.01.2019 15: 13: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

MHP, Milletvekili, Samsun, Erhan Usta, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:28:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Parti Üyeliğinden "Kesin Çıkarma" Cezası ile Tecziyesine Oy...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]