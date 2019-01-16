MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Partiden İhraç Edildi
7 dakika önce
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildiANKARA - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta
partiden ihraç edildi
ANKARA - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 20 Yaralı
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak