Son Dakika Haberleri: MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Partiden İhraç Edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Partiden İhraç Edildi

7 dakika önce

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildiANKARA - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildi

ANKARA - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Politika
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