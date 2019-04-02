Son Dakika Haberleri: Mhp, Seçimin Ardından Kampa Giriyor

Mhp, Seçimin Ardından Kampa Giriyor

43 dakika önce

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere, 13-14 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da kampa girdi.

Mhp, Seçimin Ardından Kampa Giriyor, System.String[]
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere, 13-14 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da kampa girdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşecek kamp programına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılacak. Toplantıda, partinin kazandığı il ve ilçeler konuşulacak, kaybedilen yerlerde nedenler tartışılacak. Kamp toplantısında ayrıca yasama çalışmaları da ele alınacak.

Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:42 Kaynak: DHA

Kızılcahamam, MHP, Güncel
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