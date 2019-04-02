Mhp, Seçimin Ardından Kampa Giriyor
43 dakika önce
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere, 13-14 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da kampa girdi.
MHP
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere, 13-14 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam
'da kampa girdi. Ankara
'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleşecek kamp programına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
başkanlık edecek. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantıya, Merkez
Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılacak. Toplantıda, partinin kazandığı il ve ilçeler konuşulacak, kaybedilen yerlerde nedenler tartışılacak. Kamp toplantısında ayrıca yasama çalışmaları da ele alınacak.
Besti KARALAR/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:42 Kaynak: DHA
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