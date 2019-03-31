MHP Seçmeni Erzincan'da Sokağa Döküldü
52 dakika önce
MHP seçmeni Erzincan'da sokağa döküldüERZİNCAN - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi Erzincan'da yüzde 90 oranında tamamlandı.
MHP seçmeni Erzincan'da sokağa döküldü
ERZİNCAN - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi Erzincan'da yüzde 90 oranında tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi adayı Bekir Aksun resmi ve kesin olmayan sonuçlara göre yeni başkan oldu.
Sandıkların yüzde 90 açıldığı Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni sevinç gösterilerinde bulundu.
162 bin 190 seçmen, 984 sandıktan 9'unun seyyar 1 tanesinin cezaevinde kurulduğu Erzincan'da, Erzincan Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylandı.
RESMİ VE KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE:
MHP Bekir Aksun : %42.27
AK Parti Cemalettin Başsoy %32 .71
CHP İsmail Taş %23.15
Resmi olmayan bu sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun yeni başkan seçildi.
İLÇELERDE SEÇİM SONUÇLARI:
İlçelerde ise 3 ilçe MHP adayı kazanırken 4 ilçede ise AK Parti kazandı.
Kemah: MHP
Kemaliye: MHP
Otlukbeli: MHP
Çayırlı: AK Parti
İliç: AK Parti
Refahiye: AK Parti
Üzümlü: AK Parti
NOT: (Sonuçlarda %90 açılan sandık sayısı baz alınmıştır)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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