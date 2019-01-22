Son Dakika Haberleri: MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

40 dakika önce

Yozgat'ın Şefaatli ilçesi MHP'li belediye başkan adayı Ahmet Demirel, hayatını kaybetti.

MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yozgat'ın Şefaatli ilçesi MHP'li belediye başkan adayı Ahmet Demirel, hayatını kaybetti.

Şefaatli'de 3 gün önce kalp rahatsızlığı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan, ardından Ankara'ya sevk edilen 55 yaşındaki Demirel, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Demirel'in cenazesi, ilçeye bağlı Caferli köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA

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