Son Dakika Haberleri: MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan: "Selçuklu, Cumhur İttifakı'nın da Kalesi Olacaktır"

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan: "Selçuklu, Cumhur İttifakı'nın da Kalesi Olacaktır"

36 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarının belediye başkanı olarak seçilmesi ve belediye meclis çoğunluklarını ülkücü tabandan oluşturmak için ne gerekiyorsa yapılacaklarını söyledi.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarının belediye başkanı olarak seçilmesi ve belediye meclis çoğunluklarını ülkücü tabandan oluşturmak için ne gerekiyorsa yapılacaklarını söyledi.

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan yaptığı açıklamada, partilerinin bir makam değil görev partisi olduğuna değinerek, "Milliyetçi Hareket kimsenin seçim kapısı da değildir, geçim kapısı da değildir. Bu hareketin temeli lidere, teşkilata davaya sadakatten geçer. Bu davada ve bu partide lider ne derse o'dur. Liderimiz, sorar dinler, çalışır, karar verir bize tebliğ eder bizler de uygularız. Bunun için adımız teşkilatçıdır. Lidere sadakat şereftir der çalışırız. Bu yüzden defalarca bitti denen Türk İslam temelli Milliyetçi Hareket bitmez" dedi.

"Fitneleri kökünden kurutmak bizim işimiz"

Önümüzde bir seçim süreci olduğunu hatırlatan Çipan, "Herkesin beklentisi var, beklediği haberler var. Ortada, içimizden dışımızdan üretilen fitneler var, dedikodular var, asılsız haberler var. Fitneleri kökünden kurutmak bizim işimiz. Dedikodu zaten yasak. Önümüzdeki seçimde de Cumhur İttifakı'nın gerçekleşeceği kesindir. Ancak bilinmelidir ki, bu ittifak seçim ittifakı değildir. Belediyeleri birlikte yönetme ittifakıdır. Ülkenin bekası bugün bunu emretmektedir. Liderimiz bu yönde emirlerini tekraren vermiştir. Bütün teşkilatlarımız ve doğal olarak teşkilatçılarımız bu emir doğrultusunda hareket ve söylemde bulunacaktır. Bu konuda en ufak bir tereddütte dahi ihtimal yoktur" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nın bütün adayları teşkilatlarımızın adaylarıdır"

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi. Çipan, "Cumhur İttifakı'nın bütün adayları teşkilatlarımızın adaylarıdır. Cumhur İttifakı'nın adaylarının belediye başkanı olarak seçilmesi için ayrıca belediye meclis çoğunluklarını ülkücü tabandan oluşturmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Selçuklu, Cumhur İttifakı'nın da kalesi olacaktır. Hemşerilerimizin ve her teşkilatçılarımızın bu konuda hassasiyetlerini rica ediyor, 31 Mart seçimlerinin milletimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

MHP, Selçuklu, Politika
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