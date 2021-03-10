MHP Serik Teşkilatı Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümü anısına klip hazırladı - Son Dakika

Antalya'da, MHP Serik ilçe teşkilatınca Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümü anısına "Türkiyem" türküsünün seslendirildiği klip hazırladı.

MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmed, partisi binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ilçenin de tanıtımının yapıldığı güzel bir klip hazırladıklarını söyledi.

Amatör ruhla hazırladıkları klibin ilgi gördüğüne değinen Üstünmed, Serik ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Bunu da özellikle Atatürk'ün Serik'e gelişinin yıldönümüne göre ayarladıklarını aktaran Üstünmed, "Klipte ilçe teşkilatımızın yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Kızım da bu klipte yer aldı. Serik'in tarihi ve turistik yerlerinde bu klibi çektik." dedi.

Üstünmed, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde başarı olmayı hedeflediklerini de vurguladı.