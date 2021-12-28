MHP Siirt İl Başkanı Cantürk'ten firmalara indirim çağrısı - Son Dakika

MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk, kentteki firmalara indirim çağrısında bulundu.

Cantürk ve beraberindeki il yöneticileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Milli Birlik ve Dayanışma" kampanyası kapsamında kentteki bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Cantürk, "Temel ihtiyaç ürünleri için başlatılan indirim kampanyasına katkı sunmaları için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. İlimizde çok sayıda iş yeri kampanyaya katılarak indirim kararı aldı. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çağrısına duyarlılık gösterip toplumsal refahı kalkındırmak amacıyla bu kampanyaya katılım sağlayan değerli iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.