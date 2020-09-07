MHP Silifke İlçe Başkanlığına yeniden Levent Nogay seçildi - Son Dakika

MHP Silifke İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı.

İlçede bir otelde düzenlenen 13. Olağan MHP Silifke İlçe Kongresi'nde tek listeyle seçimlerde mevcut başkan Levent Nogay, yeniden ilçe başkanı seçildi

Başkan Nogay, yaptığı konuşmada kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, MHP'ye gönül veren ve parti saflarına katılmak isteyen herkese kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.