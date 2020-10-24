MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı

24.10.2020 15:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silopi İlçe Kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silopi İlçe Kongresi yapıldı.

Kongrede, tek liste halinde yapılan seçimde, Koçero Saluci yeniden MHP İlçe Başkanı seçildi.

Saluci, partilerinin 1. olağan kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kongremize geniş bir katılım sağlandı. Bana bu görevi layık gören partimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kongreye MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve partililer katıldı.

MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı
MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı
MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı
MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Koçero, Silopi, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Silopi İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika


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