Taksim bombacısıyla telefonda görüştüğü ileri sürülen MHP'li başkandan açıklama geldi - Son Dakika
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Taksim bombacısıyla telefonda görüştüğü ileri sürülen MHP'li başkandan açıklama geldi

15.11.2022 16:40

MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ile telefonda görüştüğü iddialarını yalanladı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50'ye ulaştı. Saldırı sonrası ifadeye çağrılanlar arasında MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın da olduğu öne sürüldü.

İDDİALARA TEK CÜMLELİK YANIT

Üzerine kayıtlı telefon hattından terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır ile görüştüğü öne sürülen Mehmet Emin İlhan, Tele 1'e konuştu. İlhan hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "İfade vermeye gitmedim, yalan haber" ifadelerini kullandı.

10 SAAT SONRA YAKALANDI

Türkiye'yi yasa boğan hain terör saldırısında, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashır, olaydan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı hücre evinde yakalandı. PKK tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf eden kadın teröristin, yakalanmaması durumunda Yunanistan'a kaçacağı da ortaya çıktı. Ekiplerin teröristin yakalandığı evde yaptığı aramalarda 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Ahlam Albashır'ın ve gözaltında bulunan çok sayıda ismin emniyetteki sorguları sürüyor.

Taksim bombacısı ile görüştüğü öne sürülen MHP'li başkandan iddialara tek cümlelik yanıt
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