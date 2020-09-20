MHP Sivas İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi - Son Dakika

Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek , MHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği kongrede seçimlere ise tek listeyle gidildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci yaptı.

Partililer, kongrenin yapılacağı Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

BAYKAR, 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak amacıyla tablet hediye edecek

Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım