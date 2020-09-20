MHP Sivas İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi - Son Dakika

MHP Sivas İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde Özkan Turan Navruz yeniden il başkanı seçildi.
Partililer, kongrenin yapılacağı Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci yaptı.
Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği kongrede seçimlere ise tek listeyle gidildi.
Delegelerin 259'unun oy kullandığı seçimde, Mevcut başkan Özkan Turan Navruz, 253 geçerli oyun tamamını alarak yeniden il başkanı seçildi.
Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:55 - Kaynak: AA
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