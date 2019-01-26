Son Dakika Haberleri: MHP Sivas Milletvekili Özyürek Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

MHP Sivas Milletvekili Özyürek Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

18 dakika önce

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Hafik ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

MHP Sivas Milletvekili Özyürek Seçim Bürosu Açılışına Katıldı, System.String[]
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Hafik ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Osmanbey Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışına katılan Özyürek, Hafik Belediye Başkan adayı Selahattin Çuhadaroğlu'na destek istedi.

Sivas'ta, Cumhur İttifakına yüzde 80 destek çıktığını anımsatan Özyürek, "Sivas gerçekten milliyetçi, vatansever ve imanlı, yürekli insanlara sahip bir şehrimiz." dedi.

Sivas'ta tarım ve hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini dile getiren Özyürek, kozmetik, ilaç, kağıt ve iplik gibi pek çok alanda kullanılan kenevirin üretim izni verilen iller arasına Sivas'ın da dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zara'da vatandaşlarla buluştu

Özyürek daha sonra Zara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


MHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Özyürek, MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde Sivas'tan 26 belediyeyi kazanmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Toplantıya, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit, MHP Zara Belediye Başkan adayı Fatih Çelik, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:30 Kaynak: AA

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