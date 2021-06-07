MHP Sivas Milletvekili Özyürek'ten STSO'ya ziyaret - Son Dakika

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken ziyarette iş dünyasının talep ve sorunlarını Özyürek'e iletti.

İş dünyasının salgından olumsuz etkilendiğini belirten Özyürek, Sivas'ın sorun ve sıkıntılarını her zaman ilgili makamlara aktardıklarını ifade etti.

STSO ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Özyürek, "Geçtiğimiz yıllarda 6. bölge teşvikleri konusunu mecliste kimse dile getirmemişti, biz bunu TBMM'de gündeme taşıdık. Kenevir konusunda yine biz TBMM kürsüsünde Sivas'ın kenevir ekilecek iller arasına alınmasını talep ettik. Bizim gayemiz yiğitler diyarı Sivas'a mutfakta hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Eken ise Sivas'ın birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceğini belirtti.

STSO olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını aktaran Eken, "Yaşanan salgın sürecinde biz de taşın altına gövdemizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Her zaman devletimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz. Odamızı ziyaret eden milletvekilimize ve teşkilatlarına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyarete MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ile parti yöneticileri katıldı.