MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Ulaş'ta çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Özyürek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve üzüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi telefonla arayarak bölgenin durumu hakkında bilgi veren ve desteklerini isteyen Özyürek, şunları kaydetti:

" Kurban Bayramı'nın üçüncü günü akşam saatlerinde Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt, Kurtoğlu, Çevirme ve Kangal ilçesine bağlı Havuz köylerinde kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle 10 bin dekar arazinin zarar görmesi bizleri çok üzmüştür. Şiddetli dolu yağışı hasat döneminde büyük zarar vermiştir. Acıyurt, Kurtoğlu, Çevirme, Havuz köylerinde bir afet olmuştur. Çiftçilerin zararlarının tez zamanda sarılması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

Köylüler ise desteklerinden dolayı Özyürek'e teşekkür etti.