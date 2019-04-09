Son Dakika Haberleri: MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

49 dakika önce

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara Belediyesini ziyaret etti.

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da, System.String[]
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara Belediyesini ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret eden Özyürek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Özyürek, "10 yıl aradan sonra yeniden MHP, Zara'da belediye başkanlığı kazandı. Yeni bir hizmet dönemi başladı. Fatih başkanımızın ilimizin örnek belediye başkanlarından olacağına inancım tamdır. Kendisine ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, her zaman yanında olduğumuzu bildiriyorum." dedi.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bir seçim sürecini geride bıraktık. Halkımızın teveccühleri, teşkilatımızın özverili çalışmaları ile başarılı bir süreci geride bıraktık. Yakamızdaki rozet artık parti değil, hizmet rozetidir. Parti rozetimizi çıkarttık, halkımıza ayrı gayrı olmadan, hizmet için çalışacağız." diye konuştu.

Özyürek'in Zara ziyaretine MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Ahmet Özyürek, Milletvekili, Sivas, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]