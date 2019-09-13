Son Dakika Haberleri: MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti
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MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

1 saat önce

MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam'ın kendi istekleri ile görevlerinden ayrıldıkları belirtildi.

MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti, System.String[]

MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam'ın kendi istekleri ile görevlerinden ayrıldıkları belirtildi.


MHP İl Başkanı Burak Pehlivani yaptığı açıklamada; "Lider-Doktrin-Teşkilat disiplini içine Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emrinde, genel merkezimizin talimatlarını titizlikle yerine getiren, dava sadakati ve şuuru ile görevlerini yapan, milli şuurun zirvesi cumhur ittifakını güçlü kılmak için olağanüstü gayret sarf eden, MHP Aydın teşkilatlarımızın çalışmalarına sürekli artan gayretleri ile destek veren, asli görevimiz olan Türk milliyetçiliği ve ülkücü dava adamlığı vazifelerine son nefese kadar üç hilalin altında, MHP'mizde sürdüreceklerini inandığım dava arkadaşlarım Veysel Öztürk ve Hüseyin Sağlam'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, mutlu bir ömür diyorum.


Söke ve İncirliova teşkilatlarımız konusunda yapılacak çalışmalar siz değerli dava arkadaşlarım ve hemşehrilerim ile paylaşılacaktır. MHP Aydın Teşkilatlarımız hemşehrilerimizin hizmetinde, yapılanların doğruluğunun ve kalitesinin takibinde, yapılmayanların nedenlerinin peşinde olacaktır" dedi. - AYDIN

Hüseyin Sağlam, İncirliova, Söke, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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