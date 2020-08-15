MHP Sorgun ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Sorgun ilçe başkanlığına Yusuf Zafer Kutusoy, yeniden seçildi.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan kongre saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in divan başkanlığını yaptığı kongreye tek aday olarak katılan Yusuf Zafer Kutlusoy yaptığı konuşmada, gerek yerel seçimler, gerekse genel seçimlerde yapılan çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

Milletvekili Sedef de kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak Kutlusoy ve yönetimine başarılar diledi.