MHP Suşehri İlçe Başkanlığına Kadir Hergül seçildi - Son Dakika

Sivas'ta MHP Suşehri İlçe Başkanlığına Kadir Hergül seçildi.

Belediye konferans salonunda yapılan ve divan başkanlığını MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz'un yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Tek liste ile yapılan olağan kongrede, Kadir Hergül ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Hergül, yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü devlet, mutlu millet prensibine uygun olarak ülkenin geleceği, istikbali ve bekası için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.