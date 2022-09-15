MHP heyeti, Özalp'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
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MHP heyeti, Özalp'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

15.09.2022 16:27
MHP heyeti, Özalp'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

MHP tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İlçe Aydınlatma Toplantısı" Van'ın Özalp ilçesinde yapıldı.

MHP tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İlçe Aydınlatma Toplantısı" Van'ın Özalp ilçesinde yapıldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, beraberindeki partililerle birlikte toplantıya katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Van'da aldıkları cesaretle daha gür ve güçlü bir nefesle yürüyüşlerine devam edeceklerini söyledi.

Bu yürüyüşü tamamlamaya kararlı olduklarını ve tereddütlerinin olmadığını belirten Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz tarafız. Yuvarlak bir masa etrafında toplanarak aylardır değil cumhurbaşkanı adayı, ortak bir cümle paydasında dahi buluşamayan 6+1'lik muhterisler gibi taraftar değiliz. Haklarımızı yok sayan, haklarımızı gasp etmek için fırsat kollayan küresel oyun kuruculara ve onların figüranlarına karşı milli duruştan yana tarafız. Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasının en güçlü kalesi, dost ve kardeş ülkelerinin varlıklarının güvencesidir. Böylesine bir ortamda kararsız olmamız, böylesine bir ahvalde tereddüde düşmemiz elbette beklenemeyecektir."

Yenikapı da her zaman yaşatılmasını arzu ettikleri bir ruhun ortaya çıktığını aktaran Osmanağaoğlu, "Bu ruh Türk bayrağının gölgesinde yeşermiş, benlik davasını bir kenara koyarak 'biz' olmaya karar vermiş, milletimizin ellerinde yükselmiş, milli birliğin gereğini yaşayan ve yaşatmayı ülkü edinenleri bağrına basan bir ruhtur." dedi.

Türk milletiyle olan bin yıllık hesaplarını faturalar, ekonomik dalgalanmalar üzerinden görmek isteyenlere karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Dün terör örgütleri üzerinden ulaşamadıkları kirli emellerine bugün de terör örgütü aparatı haline gelen sözde siyasi partilerle ulaşmaya çalışan gafillere karşı duruşumuz değişmeyecektir. Zalimlere karşı mazlumdan yana, işbirlikçilere karşı milletimizle birlikte devletimizden yana tarafız. Bu yüzden de diyoruz ki adayımız belli, kararımız nettir. Adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarafımız siz değerli hemşerilerimizin iradesiyle vücut bulan Cumhur İttifakı'ndan yanadır."

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP heyeti, Özalp'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika
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