MHP yangın mağdurları için başlattığı hayvan yardımı kampanyasını sonlandırdı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yangın mağdurları için başlattıkları hayvan yardımı kampanyasını 12 Ağustos 2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden sonlandırdıklarını bildirdi.

Durmaz, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, yangında hayvanları telef olanların acısını hafifletmek maksadıyla 2 Ağustos'ta başlatılan "5 keçi, 5 koyun, 2 düve yardımı kampanyasının" il, ilçe teşkilatları, belediyelerin desteği ve Ülkü Ocaklarının koordinasyonuyla başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Ülkenin uzunca bir süredir yıkıcı sonuçları olan ciddi can ve mal kayıpları verilen tabii afetlere maruz kaldığını anımsatan Durmaz, en son Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen ve şu ana kadar 70 vatandaşın hayatını kaybettiği sel afetinin millete tarifsiz bir acı yaşattığını vurguladı.

"Şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz canlı hayvan yardımı kampanyamızı 12 Ağustos 2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden sonlandırmış bulunuyoruz." ifadesini kullanan Durmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anılan karar uyarınca yardımların tüm sorumluluğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilmiştir. Bu nedenle sonlandırılan kampanyamız çerçevesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Valiliğinin izniyle açılmış banka hesabında birikmiş toplam 1 milyon 395 bin 910 lira, 8 kuruş AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacaktır. Kampanyamızda şu ana kadar toplam 1348 koyun, 1045 keçi 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvanın yangın mağdurlarına dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan hayvanlar ve bu maksatla açılmış olan banka hesabında birikmiş ve açılacak AFAD yardım hesaplarına aktarılacak parayla canlı hayvan temin edilerek dağıtılması halinde, kampanyamızın hedefine tam olarak ulaştığı, Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki yangınlarında telef olan tüm hayvanların karşılandığı görülecektir."

Kampanyaya destek veren teşkilatlara, belediyelere ve Ülkü Ocaklarına şükranlarını sunan Durmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'in "Yörük için kara gün, kara çadırının boşaldığı gündür" sözünün gereğinin yapıldığını, yangınla boşalan kara çadırın yeniden doldurulduğunu kaydetti.