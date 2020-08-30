MHP Taşova İlçe Başkanı Aslan Berber güven tazeledi - Son Dakika

MHP Taşova 13. Olağan Genel Kurulunda ilçe başkanlığına Aslan Berber yeniden seçildi.

Parti binasında düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde kullanılan 38 oyun tamamını alan Aslan Berber, 4. kez güven tazeledi.

Berber, destekleri için partililere teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle çalışma arkadaşlarımızla, ekibimizle, abilerimizle ve kardeşlerimizle bir zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olan Taşova'da bayrağımızı en tepeye dikeceğiz. Sonuna kadar var gücümüzle her şeyimizle mücadele edeceğiz. Bu bayrağı en tepeye dikecek ve Taşova'yı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi haline getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle tüm dava arkadaşlarımız ile çok çalışacağız." dedi.

Kongreye, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak ve partililer katıldı.