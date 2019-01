MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, gerek Fırat'ın doğusu gerekse Menbiç ve etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya muktedirdir, buna hazırdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, gerek Fırat'ın doğusu gerekse Menbiç ve etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya muktedirdir, buna hazırdır. Mevzubahis vatan savunmasıdır. Bunun da üstünde beka mücadelesidir. Duruşumuz meşrudur, uluslararası hukuka uygundur." dedi.



Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin, bekasını temin ve takviye etmek amacıyla Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atıldığını, bu uğurda kararlılığını gösterebildiğini söyledi.



"Dün akıntıya karşı kürek çekmek beyhude çabaydı.

Ancak bugün kendi akıntımızın, kendi akınımızın yönünü tayin edecek müteyakkız bir mevkie gelişimiz hakikaten göz kamaştırıcı bir gelişmedir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Türkiye'ye rağmen kımıldayan bir yaprağın akıbeti bilinsin ki çürümedir. Türk milletinin hilafına yapılan her türlü tasarım, dizayn, plan, kurgu, hazırlık yok hükmündedir. Güney sınırlarımız boyunca hıyanet üretimi yapanlar, pusu kuranlar karşılarında çelik gibi bir iman, çevik bir irade bulacaklardır." dedi.



Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Milli bekamızı, milli haklarımızı, tarihi mirasımızı, egemenliğimizin ilke ve esaslarını görmezden gelen, hafife alan, kulak ardı yapan kim olursa olsun ödeyeceği bedele peşinen razı olmalıdır. Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çetesi yaşamamalıdır, yaşayamayacaktır. Bu, Türk milletinin yeminidir. Terör örgütleri için kader ağlarını örmüş, bunların sonu görünmüştür.



Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla emperyalizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör devleti kurma niyetlerini can evinden vuran Türkiye, bu kez de gerek Fırat'ın doğusu gerekse Menbiç ve etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya muktedirdir, buna hazırdır.

Mevzubahis vatan savunmasıdır.

Bunun da üstünde beka mücadelesidir.

Duruşumuz meşrudur, uluslararası hukuka uygundur.

Davamız, var olma, milli güvenliğimizi müdafaa davasıdır.

Ülkemize yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin, merkezinde karşılanması, jeopolitik risklerin zamanında okunup göğüslenmesi mecburiyettir."



-"Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir"



"Yüz yıl önce aciz düşmüştük, biçilen kefene gövdemizi uzatmıştık. Fakat o günler geride kaldı, dev doğruldu, Türk milleti bekasını müdafaa etmek için belalara deyim yerindeyse savaş açtı, cephe açtı, tavır aldı. Türkiye hem diplomasiyle hem de askeri caydırıcılık vasfıyla sahadadır, masadadır, aktif şekilde meydandadır." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir. Türkiye hiçbir tehdidi alttan almamış, göz yummamıştır.

Bugün Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur.

Bu boyun vurulmalıdır, bu boyun bedeninden koparılmalıdır.

Refakatçisi emperyalizm olan Rojava projesi tedavülden kaldırılmalıdır.

Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sakatlayacak, Türkiye'nin milli güvenliğini sabote edecek her türlü mütecaviz tertibe karşı uyanık olmak zaruridir. Zahmetsiz rahmet olmayacağına göre, zahmetlere katlana katlana huzur ve zafer şafağına inanıyor ve ümit ediyorum ki milletçe ulaşılacaktır."



