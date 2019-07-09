MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı'nın hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrat olduğunu belirterek, "Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı'nın hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrat olduğunu belirterek, "Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider, devletteki işleyiş budur, böyle de olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sistem tartışmalarını uzlaşmayla bağladığını; seçim süreçlerini huzurla tamamladığını, esas gündem başlıklarını sırasıyla çözmek için harekete geçtiğini ifade etti. Bahçeli, MHP'nin, bu süreçte Cumhur İttifakı'nın varlığını müdafaa ve hükümeti desteklemek için milli ve demokrasi mücadelesini inanmışlıkla sürdüreceğini bildirdi.

"Geçen hafta, 235 sanıklı Ümraniye Davası'nda tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini" anımsatan Bahçeli, "Darbe hazırlığı yapan, darbeye niyetlenen, demokrasiye kast etmek için el ovuşturan kim varsa haklarında her türlü cezai takibatın yapılması elbette mecburidir.

O tarihlerde sürekli ifademiz bu olmuştur. Ancak Ümraniye Davası'nın ilerleyen safhalarında görülmüştür ki Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde alçak ve hain bir kurgu yapılmıştır.

Ümidim ve beklentim, gerçek darbe planlayıcılarıyla masumların hiçbir şart altında yan yana getirilmemesi, bir ve aynı görülmemesidir." diye konuştu.

Kozmik odaya girmek için uydurulmuş sözde suikast iddialarından Balyoz Davası'na kadar pek çok hukuki sürecin yıllar yılı devam ettiğini, Türkiye'nin özel yetkili mahkemelerin tasallutu altına sokulduğunu belirten Bahçeli, "FETÖ'cülerin yargı ve hukuk alanındaki ihanetleri hazin mağduriyetlere ve haksız mahkumiyetlere neden olmuştur. Türkiye'yi içten içe çürütmek için harekete geçen FETÖ'cü alçaklar şerefli Türk askerine kara çalmak, terörist yandaşlarına yer açmak için adeta saldırıya geçmişlerdir. Bu dönem geride kalmıştır. Duyarlı ve hassas olmamız gereken başlıca konu şudur: Hiçbir kurum ve kuruluş milli iradenin önünde ve üstünde değildir. Devlet çarkı içindeki her kurum millete hukuk ölçüleri içinde ve verilmiş görevler çerçevesinde hizmet etmekle yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

-Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması

Özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların tehlikeli bir seviyeye ulaştığını, kriz sever ve kaos bekçilerinin gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında, siyaset alanında ortaya çıktıklarını vurgulayan Bahçeli, "Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider, devletteki işleyiş budur, böyle de olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir." dedi.

Bahçeli, bir dönem "Kemal Derviş'in emir eri gibi çalışan" CHP'li malum ismin "Merkez Bankasındaki görev değişiminin bedeli ağır olacak" demesinin, kendisi ve bürokratik mazisi gibi "kara mizah" olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasının bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından olayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir.

Fiyat istikrarı konusunda sorunlar varsa, enflasyonla mücadele tekliyorsa, Banka kendisini gözden geçirmek, politika enstrümanlarını ve ekonomik müdahale araçlarını sorgulamak durumundadır. CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetliliktir.

CHP'li sözcüler dedikodu yapmak yerine şu sıralar moda haline gelen, cevabı da oldukça zor olan 'Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?' sorusunun cevabını aramaya koyulmalıdırlar.

Şıklar arasında bulunan 'oğlak, sıpa, kuzu, buzağı' seçeneklerinden birisini tercih edebilecekler, arzu ediyorlarsa telefon jokeri veya çift cevap haklarını da kullanabileceklerdir. Bize göre daha yararlı bir iş yapmış olacaklar, böylece zamanları da boşa geçmemiş sayılacaktır."

"Biz tarafız, Türkiye'nin tarafındayız"

Bahçeli, CHP inkar etse de Türkiye ekonomisinin bugün çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altında olduğunu belirterek, "Ekonomik tetikçiler, sermaye çeteleri, ulus ötesi şirket ve bankalar ekonomik operasyonun içindedir. Türkiye'de ise CHP'nin ve diğer zillet partilerinin bu operasyona mihmandarlık yapmaları adamlık değildir, millilik değildir, doğru değildir, siyaset hiç değildir.

Biz tarafız, Türkiye'nin tarafındayız.

Onların hepsi gelsin, Allah'ın izniyle alayına yeteriz, hepsinin hakkından ve üstesinden kesinlikle geliriz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin geçen hafta skandal bir görüşmeye sahne olduğunu hatırlatan Bahçeli, BM Genel Sekreteri'nin özel danışmanı olan birinin YPG/PKK'lı bir teröristle masaya oturmasının, sözde bir eylem planına bu teröristle imza atmasının "tarifi olmayan bir alçalma" olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Bahçeli, "BM'nin bir terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi, terörizmle mücadeleyi köstekleyecek, küresel adaleti ve insanlık vicdanını sukutu hayale uğratacaktır." dedi.

Bahçeli, bir diğer skandalın da PKK'lı bir teröristin Washington Post'ta karanlık makalesinin yayınlanması olduğunun altını çizerek, "Türk milleti kanlı ve kirli emel sahiplerinin ne yapmaya çalıştığını, hangi şer ve sinsi hazırlıklar içinde olduğunu gayet iyi bilmektedir.

Hiçbir oyun Türkiye'yi tarihsel hak ve tezlerinden caydıramayacaktır. Hiçbir tezgah ve tuzak Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." diye konuştu.

"İşte görüyorsunuz, son günlerde devamlı ülkemizi tehdit eden topal ördek Çipras sandıkta layığını bulmuş ve pılısını pırtısını toplayarak iktidardan göçüp gitmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, öfke akıldan büyük olursa varılacak yerin "pişmanlık" olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'da seçimi kazanan parti ve liderinin Türkiye'yle ilişkilerinin nasıl olacağını, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimlerin hangi boyutlara ulaşacağını zaman içinde net olarak görmenin mümkün hale geleceğini söyleyen Bahçeli, "Biz sabırlıyız ama ayağımıza basanın da dalını kırarız. Sinir uçlarımıza dokunan olursa alınlarını karışlarız, sınırlarımızı zorlayan çıkarsa Osmanlı şamarını indiririz.

Biz Türkiye'yiz, biz onuruna düşkün, bağımsızlığına vurgun büyük Türk milletiyiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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