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MHP Tekman ilçe teşkilatı 19 yıl aradan sonra görkemli bir törenle açıldı

47 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,19 yıldır ilçe teşkilatı bulunmayan Tekman ilçesine atama yaparak teşkilat binasının açılışını görkemli bir törenle açtı.

MHP Tekman ilçe teşkilatı 19 yıl aradan sonra görkemli bir törenle açıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,19 yıldır ilçe teşkilatı bulunmayan Tekman ilçesine atama yaparak teşkilat binasının açılışını görkemli bir törenle açtı.

İlçe Başkanları, il yöneticileri, Meclis Üyeleri ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği törende Tekman İlçe Teşkilatının açılışı gerçekleşti.

Açılıştan sonra konuşma yapan MHP İl Başkanı Naim Karataş; "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi "Bin yılda karıldı bu ülkenin harcı ayrıştırmak kimin harcı." Bizim kardeşlik hukukumuz 1000 yıllık bir maziye sahiptir. Asırlardır bu coğrafya üzerinde, aynı havayı soluyup, aynı suyu içip, aynı bayrak altında huzur ve refah içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Kardeşlik hukukumuzu çiğnemeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün burada ilçe teşkilatı açarak, birbirimizden farkımızın olmadığını gerçek manada kardeş olduğumuzu vurgulamak niyetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Aylardır, bugün burada açılan bu teşkilat için çalışmalar yapmaktayız. İnanın birçok talipli arkadaşımızın olduğunu görmek bizleri gerçek manada duygulandırmıştır. Açılışını yaptığımız ilçe teşkilatımızın başta Tekman ilçe halkımıza ve teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuytu.

Daha sonra Tekman Kaymakamlığı, Tekman Emniyet Müdürlüğü, Tekman Devlet Hastanesi Başhekimliğini ve İlçe esnafını ziyaret eden İl Başkanı Karataş Pasinler MHP İlçe teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programı için Pasinler'e geçti.

Karataş iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Bu program ve toplantılar bizim birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:29 Kaynak: İHA
Erzurum, MHP, Karataş, Tekman, Güncel
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