Son Dakika Haberleri: Mhp, Tercan'da Mehmet Yılmaz ile Devam Kararı Aldı

Mhp, Tercan'da Mehmet Yılmaz ile Devam Kararı Aldı

1 saat önce

31 Mart 2019 Yerel seçimlerine az bir zaman kala Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin Belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanması ile tüm il ve ilçelerin Belediye Başkan adayları da netleşmeye başladı.

Mhp, Tercan'da Mehmet Yılmaz ile Devam Kararı Aldı, System.String[]
31 Mart 2019 Yerel seçimlerine az bir zaman kala Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin Belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanması ile tüm il ve ilçelerin Belediye Başkan adayları da netleşmeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart seçimlerinde Tercan'da mevcut belediye başkanı Mehmet Yılmaz'ı yeniden aday gösterdi. İki dönemdir Tercan Belediye Başkanlığını görevini sürdüren Mehmet Yılmaz, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde üçüncü kez yeniden partisi tarafından aday gösterildi.

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

1964 Yılında Tercan da doğdu. Evli 3 çocuk babası. 1986 yılında Sümerbank'a bağlı Tercan Ayakkabı fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı, 2 dönem sendikacılık yaptı, 2005 yılında Ayakkabı fabrikasının kapatılmasından dolayı esnaflık yapmaya başladı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye başkanı adayı oldu ve Belediye başkanı seçilerek göreve başladı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Yılmaz, Tercan, MHP, Politika
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