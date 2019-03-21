Son Dakika Haberleri: MHP Teşkilatı Tosya'da Seçim Bürosu Açtı

MHP Teşkilatı Tosya'da Seçim Bürosu Açtı

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçeTeşkilatı bayanlara yönelik seçim iletişim bürosu açtı.

MHP Teşkilatı Tosya'da Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçeTeşkilatı bayanlara yönelik seçim iletişim bürosu açtı.

Açılışa İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP Kastamonu İl Yöneticilerinden Hayati Hamzaoğlu, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı katılımcılara teşekkür ederek, bayan seçmenlere yönelik seçim iletişim bürosu açtıklarını söyledi

İl Yöneticilerinden Hayati Hamzaoğlu Tosya'nın kendisi için farklı öneme sahip olduğunu belirterek, Tosya'ya daha iyi hizmetin yapılmasını istediğini kaydetti.

İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu siyasetin hizmet için yapıldığını belirterek, MHP'nin hizmet siyaseti yaptığını söyledi. Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil'e destek isteyen Başesgioğlu Tosya'nın daha iyi hizmetlere layık olduğunu belirtti.

Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil ise projelerini anlatarak Tosya'ya hizmet için aday olduklarını söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından MHP'nin 50'nci Yıl Pastası kesildi.

Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Kastamonu, MHP, Tosya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Teşkilatı Tosya'da Seçim Bürosu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]