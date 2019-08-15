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MHP Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu beraberinde İl Başkanı Bülent Avşar ve parti yönetimiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bayram ziyaretlerinde bulundular.

MHP Teşkilatından Başkan Gürkan'a ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu beraberinde İl Başkanı Bülent Avşar ve parti yönetimiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bayram ziyaretlerinde bulundular.

Ziyaret sırasında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bülent Avşar Bayramlaşma vesilesiyle ziyarette bulunduklarını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapacağı hayırlı hizmetlerde daima yanında olacağız. Başkanımıza destek vereceğiz. Malatya'mız ve ülkemizin faydasına olacak her şey de biz parti olarak hep bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Malatya için çok güzel işler yapacağına inandığını belirten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Göreve başlar başlamaz Malatya için önemli hamleler yaptı. Sessiz çoğunluk bundan dolayı mutlu. Ben şahsen yapacağı işleri iyi biliyorum. Tekrar başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Ülkemizin istikrarı ve istikbali için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sırt sırta vererek çalışıyor. Milletimizin huzuru ve refahı söz konusu olunca el ele vererek hizmet üretiyorlar. Ben de tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:55 Kaynak: İHA
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