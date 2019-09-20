Son Dakika Haberleri: MHP teşkilatından Kamu-Sen'e hayırlı olsun ziyareti
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MHP teşkilatından Kamu-Sen'e hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sendikası Malatya Şubelerinin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

MHP teşkilatından Kamu-Sen'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sendikası Malatya Şubelerinin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.


Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, "MHP teşkilatının bize yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederim. Yeni yerimizin Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sendikamızın yeni yerine taşınmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Sendikadaki arkadaşlarımızın amacı sadece vatan, millet ve devlettir. Sendikada çalışan veya başka bir yerde çalışan kim olursa olsun arkadaşlarımıza zorluk çıkaran ve makamı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimse ülkücü kardeşlerimize yan gözle bakamayacak. Ülkücüler zaten vatan sevdalıdır, canını bir saniye bile düşünmeden vatan için feda eder. 15 Temmuz darbe girişiminde de bunu yakından gördük. Biz her zaman Türk Eğitim-Sen ve Kamu-Sen'in yanındayız" diye konuştu.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, "Türk Kamu-Sen'in vatan ve millet sevdalısı bir sendika olduğunu ifade etti. Ülkesinin bekası için her türlü etkinlikte görev alabilecek bir teşkilatız" diye ifade etti.


Ziyaretten sonra Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sendikası İl Başkanı Çetin Türkyılmaz, Milletvekili Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar'a, plaket ve sendika amblemli çini hediye etti. - MALATYA

Türkiye Kamu Sen, Malatya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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