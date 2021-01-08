MHP teşkilatından köylere çıkarma - Son Dakika

MHP teşkilatından köylere çıkarma

08.01.2021 13:18
MHP teşkilatından köylere çıkarma, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bedesten ve Kılıçlar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Bedesten ve Kılıçlar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu'na ziyaretinde, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı ve partililer eşlik etti. Heyet ilk olarak Bedesten köyünde muhtar ve köy halkı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yahşihan Belediyesinin Bedesten köyüne kendi imkanları ile yaptırmış olduğu imam lojmanını inceleyen Baloğlu ve teşkilatı böyle bir hizmet için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Türkyılmaz'dan park ve taziye evi sözü

Daha sonra Kılıçlar köyüne geçen MHP İl Başkanı Baloğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kılıçlar köyü muhtarı Mehmet Kaplan ile beraber toplantı gerçekleştirdi. Baloğlu, Kılıçlar köyü için Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'dan park ve taziye evi sözü aldı. Yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Kılıçlar Köyü Muhtarı Mehmet Kaplan, "Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz her zaman köylümüzün yanında. Sadece seçimde değil her an sorunlara çözüm için burada oluyor. Kendisine ve siz değerli il başkanımız ve yönetiminize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eksiklikleri yerinde görüyoruz"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Fırsat buldukça başkanlarımız ve yönetimimizle birlikte köyleri ziyaret edip buralarda yaşayan vatandaşlarımızla sohbet etmek imkanı buluyoruz. Köylerimize yapılan hizmetleri yerinde görüyor, eksikleri not alıyoruz. İlçe, belde ve köylerimizden şehrimize gelen vatandaşlarımızın da belediye hizmetleri hakkında düşünceleri bizler için çok önemli. Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'a karşı köylerde yaşadığımız sevgi seli bizleri gerçekten mutlu ediyor. Hizmet noktasında emeği geçen her kurum ve yetkililerimize teşekkür ederim" dedi.

Heyet ardından ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. - KIRIKKALE

MHP teşkilatından köylere çıkarma
MHP teşkilatından köylere çıkarma
MHP teşkilatından köylere çıkarma
MHP teşkilatından köylere çıkarma

Milliyetçi Hareket Partisi, Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP teşkilatından köylere çıkarma - Son Dakika


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