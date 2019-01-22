Son Dakika Haberleri: MHP Teşkilatından, Polis Meslek Yüksekokuluna Ziyaret

MHP Teşkilatından, Polis Meslek Yüksekokuluna Ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı yönetimi, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Teşkilatından, Polis Meslek Yüksekokuluna Ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı yönetimi, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ve beraberindeki heyet, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'e gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde okulun ve öğrencilerin son durumları hakkında istişare edildi. MHP Heyeti daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak Kastamonu ticaretindeki son durum hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaretlerde esnafların istek ve önerileri dinlendi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

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