MHP Tokat Milletvekili Bulut Turhal Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti - Son Dakika

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Turhal Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Bulut, Turhal Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenen İhsan Aydın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ülkü ocaklarının, ülkesini ve milletini seven insanların yetiştiği gerçek anlamda bir ocak olduğunu ifade eden Bulut, "Turhal Ülkü Ocakları Başkanı olan İhsan Aydın kardeşimize başarılar diliyorum. Üstlenmiş olduğu görev çok değerli, anlamlı ve sorumlulukları olan bir görevdir. Daha önceki başkanımız Ömer Çelik'in yıllarca süren bir hizmeti olmuştur. Dik duruşu sebebiyle kendisine şükranlarımı sunuyorum. İhsan Aydın kardeşimiz de ondan devraldığı görevi, aldığı bayrağı daha ileriye ve yükseğe taşıyacaktır." diye konuştu.

Turhal Ülkü Ocakları Başkanı İhsan Aydın da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bulut'a ziyaretinde MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Yay, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Yücel, MHP Turhal İlçe Başkanı Hakan Karslı eşlik etti.