MHP Tokat milletvekili Yücel Bulut'tan süt açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Yücel Bulut, "Birçok işletmeler gıda yardımı yapıyorlar. Bu gıda yardımlarının içine temel gıda maddesi olarak sütün eklenmesi durumunda süt üretimi yapan köylü korunacak, yardım yapılan ailelerin sağlıklı beslenmesinin önün açılacak" dedi.



Bulut, TBMM'de MHP milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Bulut, korona virüsün dünyayı derinden etkilediğini söyleyerek, köy hayatının, köylünün üretiminin hayat için ne kadar önemli olduğunu gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bulut, "Tüm dünyada güçlü ülkelerin arkasında mutlaka ama mutlaka kesintisiz üretime devam eden bir köylü sınıfı var. Maalesef son 20 yıldır art arda gelen göç hareketleriyle beraber Türkiye'de köy nüfusu yüzde 6'lara kadar geriledi. Ancak bu salgınla karşı karşıya kaldıktan sonra hemen herkes idrak etti ki, köy hayatı şehirlerin ilişkileri karşısında daha steril, güvenli, sade ortam sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Bulut, hayvancılık ve süt sektöründe tehlike çanları çalmaya başladığına dikkat çekerek, "Acil tedbir gerektiren ana dinamiklerden biri hayvancılık sektörü oldu. Mevsimsel olarak süt üretiminin en üst noktaya ulaştığı günleri yaşıyoruz. Süt üretimi tavan yaparken, yem fiyatlarına gerekli kontrol sağlanamadığı için bir haftada üçüncü kez zam gelmiş durumda. Anadolu'da ciddi oranda süt birikmeye başladı. Süt endüstrisini elinde tutan işletmeler sütü satacak yer bulamadıkları için süt talebini azalttıkları gibi süt fiyatlarını da fiyat indirimini düşünmeye başladılar" şeklinde konuştu.



Süt üretimi ile uğraşan kesimin korumak amacıyla süt tozu kotasının açılması gerektiğini ifade eden Bulut, "Birçok işletmeler gıda yardımı yapıyorlar. Bu gıda yardımlarının içine temel gıda maddesi olarak sütün eklenmesi durumunda süt üretimi yapan köylü korunacak, yardım yapılan ailelerin sağlıklı beslenmesinin önün açılacak" dedi. - ANKARA