MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

7 saat önce

Sinop'un Türkeli MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım (56) Afyonkarahisar'da konakladığı termal bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, System.String[]

Sinop'un Türkeli MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım (56) Afyonkarahisar'da konakladığı termal bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, bir toplantı için geldiği kentte, termal bir oteldeki odasında aniden rahatsızlandı.

Çalışanların haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, odasına girdikleri Yıldırım'ı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk ettikleri sırada yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yıldırım'ın yapılan otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirildi.

Ailesine teslim edilen Yıldırım'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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