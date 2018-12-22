MHP Türkiye'deki Tek Kadın Belediye Başkan Adayını Tanıttı

MHP Türkiye'deki tek kadın belediye başkan adayını tanıttı MHP İl Başkanlığı, Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenlediNEVŞEHİR - MHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP Türkiye'deki tek kadın belediye başkan adayını tanıttı

MHP İl Başkanlığı, Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenledi



NEVŞEHİR - MHP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı tanıtım toplantısı düzenledi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde MHP'nin Türkiye'de ki ve Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı olarak açıklanan Prof. Dr. Filiz Kılıç için tanıtım toplantısı düzenlendi. MHP İl Başkanlığına düzenlenen aday tanıtım toplantısına İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra, MKYK Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve çok sayıda partili katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Nevşehir tarihinin tek kadın adayı olan Prof. Dr. Filiz Kılıç ile seçimlere katılacağız açıklamasında bulunurken MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise konuşmasında biz belediyede bir makama, koltuğa talip olmadık biz Nevşehirli hemşerilerimizin gönlündeki tahta talibiz dedi. Kılıç, "Ülkücü gönüldaşlarım, partimizin İl yönetimi ve Nevşehirli hemşerilerimin destekleriyle Nevşehir Belediye Başkan adaylığına bu onurlu göreve, memleketime, baba ocağıma bir kez daha hizmet etmeye talip oldum. Allah utandırmasın. Doğduğum ve her zaman farklı bir aşkla bağlı olduğum memleketime, Nevşehir'e hizmet edebilmek için 2008 yılında Nevşehir Üniversitemize kurucu rektör olmak için talip olmuştum. Çok şükür ki bu şerefli göreve atandım. Bu şerefli gurur verici ve bir o kadarda zorlu göreve kurucu rektörlük görevimi şerefimle, haysiyetimle tamamladım. Bütün görev süremde ilk günkü heyecanla çalıştım. Memleketime güzel bir üniversite, başarılı bir üniversite kazandırdık. Bunu yaparken elbette tek başıma değildim. Vefakar, cefakar Nevşehirliler ve çalışma arkadaşlarımla mesai arkadaşlarımla gece gündüz çalışarak, emek sarf ederek ilk günkü heyecanla başarılı bir şuan ki adıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bıraktık. Şimdi yeniden memleketime, hemşerilerime hizmet edebilmek olmanın heyecanı içerisindeyim. İnanıyorum, yine birlikte omuz omuza yep yeni bir Nevşehir'e kavuşacağız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kıymetli dostlarım birlikte başaracağız dedik. Tek gayretimiz Nevşehir'in, Nevşehirli hemşerilerimin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ortadan kaldırabilecek bir belediyecilik yapacağız. Talip olduğumuz belediye binasında bir makam, bir taht değil, biz Nevşehir'in gönlündeki tahta talibiz. Belediyenin vatandaşın emrinde olduğunu, hizmet için var olduğunu, Belediye Başkanının hizmet için o makamda oturduğunu Nevşehirli hemşerilerimiz hatırlayacak ve görecek. 31 Mart'tan itibaren bambaşka bir belediyecilikle, üreten, büyüyen, kazanan bir Nevşehir' e kavuşacağız" diye konuştu.

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