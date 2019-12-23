MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika

MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, 35 AHN 123 plakalı aracının içerisinde seyir halindeyken motosikletli bir şahıs, Taşoku'nun aracının içerisine ateş etti. Taşoku, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, zanlı da silahını atarak kayıplara karıştı.


Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. - İZMİR

İzmir, Urla, Buca, MHP, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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