Son Dakika Haberleri: MHP Üzümlü İlçe Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel MHP Üzümlü İlçe Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti

MHP Üzümlü İlçe Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti

1 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti.

MHP Üzümlü İlçe Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve gözlem altına alınan Yahya Demirbaş'ın (55), kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Kalbi duran Demirbaş'a yaklaşık yarım saat müdahale yapıldı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe ve AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Faruk Aydın hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Cenaze merasimi düzenlendi

Yahya Demirbaş'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Üzümlü Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, MHP İl Başkanı Salih Aksu, il ve ilçe protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirbaş'ın cenaze namazını Ankara'da din görevlisi olan kardeşi Bekir Demirbaş kıldırdı.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Demirbaş'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti
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