MHP, Van'a heyet gönderecek - Son Dakika
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MHP, Van'a heyet gönderecek

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), çığ düşmesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesine heyet gönderilmesini kararlaştırdı.

MHP, Van'a heyet gönderecek, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), çığ düşmesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesine heyet gönderilmesini kararlaştırdı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bölgeye bir heyet göndereceklerini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Umut Ertürk, Osman Yüce ve Özgür Bayraktar, Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve Muş İl Başkanı Şükrü Demir'den oluşan heyetin Van'a gideceğini dile getiren Yalçın, çığ olayında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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