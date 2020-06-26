MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten deprem mesajı - Son Dakika

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı.



MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, mesajında, " Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralandı. Depremde yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Önemli olan burada can kaybı olmamasıdır. Depremde yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Özalp, Saray ve Gürpınar halkımızın acılarını derinden paylaşıyoruz. Depremzedeler için ilk yardım elini uzatan, kenetlenen yine kendi halkımız olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. - VAN