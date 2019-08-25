MHP Van Kadın Kolları Emine Bulut cinayetini kınadı

Kırıkkale'de eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini kınayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Kadın Kolları Başkanı Suna Baştürk, "Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" dedi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Van Kadın Kolları Başkanı Suna Baştürk, "Evladının gözleri önünde 'Ölmek istemiyorum' diyen bir kadın ve 'Anne lütfen ölme' diyen bir çocuk. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu katliamı kınıyor, bu caniyi önce bu dünyadaki adaleti sağlayan kurumlarımıza ve asıl önemlisi de ilahi adalete Yüce Allah'a havale ediyoruz. Vicdanları sızlatan olayı yaşatan bu caniye Türk Adaleti en ağır cezayı verecektir" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde hunharca katledilen Emine Bulut başta olmak üzere şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlara rahmet dileyen Baştürk, "Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor. Bugün karşı karşıya kalınan görüntünün milletimizde haklı infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetmesi hepimiz için tarifi olmayan büyük üzüntü kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu. - VAN