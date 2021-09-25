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MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu - Son Dakika

MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu

25.09.2021 16:13

MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu Diyarbakır'da dudakları yapışık olarak dünyaya gelen 86 günlük Umut bebek, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır il teşkilatı ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın girişimleri sonucu ambulans uçakla...

MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dudakları yapışık olarak dünyaya gelen 86 günlük Umut bebek, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır il teşkilatı ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın girişimleri sonucu ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde dudakları bitişik halde dünyaya gelen ve hastanede takip edilen 86 günlük Umut bebeğin tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğinde yapıldığı öğrenildi. Umut'un ailesi hemen ilgili hastaneye başvurdu. Hastanede yer olmadığı için Umut bebeğin tedavisi ertelendi. Bebeğin acil olarak tedavisinin yapılması için MHP Diyarbakır il teşkilatı ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve İl Sağlık Müdürlüğü seferber oldu.

Ambulans uçakla sevki yapıldı

Girişimlerin ardından Umut bebek ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Yetkililer teşekkür eden Umut bebeğin babası, "Bebeğimizin tedavisi sadece Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniğine yapılmaktaydı. Müracaatlarda bulunduk ama yer yoktu. Daha sonra sağ olsunlar MHP Diyarbakır il teşkilatı ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve İl sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Bebeğimizi ambulans uçakla Ankara'ya sevki yapıldı. Çok mutluyuz, her şey için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu
MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu
MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu
MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır, AK Parti, Umut, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP ve AK Parti, doğuştan dudakları yapışık olan Umut bebek için seferber oldu - Son Dakika
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