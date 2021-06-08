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MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret

08.06.2021 16:51
MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Branşı sporcumuz Sevim Yıldır, Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası'nda (TSP) yay gerecek.

Manisa'yı temsil edecek olan milli sporcu Yıldır, 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için hedefi vuracak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (MBBSK) formasıyla okçuluk branşında başarıyla mücadele eden milli sporcumuz Sevim Yıldır, 9-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Ulusal Egemenlik Türkiye Kupası (TSP) yarışmasında milli takımda yer almak için ter dökecek. 2022 yılı için oluşturulacak milli takımda yer almak için yay gerecek olan Yıldır, daha önce gerçekleştirilen yarışmada ilk 8'in içinde yarışmayı bitirmiş, TSP puanı alarak milli takıma bir adım yaklaşmıştı. Antalya'da yay gerecek olan Sevim Yıldır, 13 Haziran Pazar günü makaralı yay bayanlar kategorisinde Türkiye sıralama puanı için yarışacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Sevim Yıldır'ın kulübümüzü Antalya'da başarıyla temsil edeceğini ve Manisa'yı gururlandıracağından emin olduğunu belirterek,Yıldır'a yarışmada başarı dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyespor, Okçuluk, Antalya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MHP ve Gençlik Meclisi'nden Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika


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